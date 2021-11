Del Piero: “Dybala leader in campo e fuori. Può scalare la classifica marcatori”

L'ex capitano bianconero ha commentato la partita vinta dalla Juventus ieri sera contro lo Zenit allo Stadium

redazionejuvenews

La Juventus ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive subite in campionato contro Sassuolo e Verona, vincendo la quarta partita del girone di Champions League contro lo Zenit. La vittoria contro i russi ottenuta per 4-2 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, hanno consentito alla squadra di Massimiliano Allegri di straccare il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo, con i bianconeri che adesso potranno concentrarsi sul campionato e su come rimediare ad una classifica che li vede a 15 punti, distanti sedici dalla coppia di testa formata da Napoli e Milan.

Una partita, quella di ieri, in cui si è visto lo spirito della Juventus, e nella quale i giocatori scesi in campo hanno dato tutto e giocato nel migliore dei modi. Tra tutti ha spiccato Paulo Dybala, vero trascinatore della squadra e autore di una doppietta. L'ex capitano della Juventus AlessandroDelPiero, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport della prestazione dei bianconeri e della Joya: "Stasera s'è vista una Juventus aggressiva e determinata e non è una sorpresa. Durante la partita la squadra ha avuto qualche alto e basso, però la Juve rimane una squadra grande che in alcuni appuntamenti sa come portarla a casa. Abbiamo visto dei gol fantastici e Dybala avrebbe probabilmente meritato anche un terzo gol, è stato davvero leader in campo, coraggioso e intraprendente, per giocatori così è fondamentale avere queste qualità".

"Paulo ha le qualità per scalare la classifica marcatori all-time bianconera, stasera non solo ha tirato tante volte in porta, ma è stato leader in campo e ha guidato la squadra nella spavalderia che doveva avere. Lui e la Juve hanno avuto più coraggio e intraprendenza, se giochi troppo preoccupato e contratto anche squadre e giocatori più esperti non riescono a mostrare tutte le proprie qualità. E bravo Dybala a presentarsi davanti ai microfoni anche nei momenti più difficili".