Del Piero: “Che bello rivederti Torino”

Post dell'ex Capitano bianconero

redazionejuvenews

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Barcellona nella partita valevole per il Trofeo Gamper: oltre alle squadre maschili, domani si sfideranno anche le squadre femminili dei rispettivi club, per una sfida a tutto tondo. Quella con i blaugrana sarà la penultima sfida pre campionato per la Juventus, che sabato prossimo scenderà in campo contro l'Atalanta all'Allianz Stadium, per l'occasione aperto al 50% della sua capienza: la sfida contro gli uomini di Gasperini sarà l'ultimo test prima dell'inizio della nuova Serie A, che vedrà i bianconeri esordire contro l'Udinese.

La squadra di Massimiliano Allegri è quindi partita alla volta della Spagna, con Paulo Dybala che è rimasto a Torino per allenarsi: "Dybala non lo porto perché preferisco fargli fare altri due giorni di allenamento, perché si è aggregato alla squadra l'altro ieri e quindi portalo a Barcellona sarebbe un rischio. Ho parlato con Paulo e abbiamo deciso che l'ideale è che resti qui a fare allenamento", le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di JTV, cha ha spiegato come, di comune accordo con il giocatore, abbiano deciso di lasciarlo a Torino, per allenarsi e ritrovare la migliore condizione.

Da un numero 10 ad un altro, oltre a Paulo Dybala a Torino è tornato un altro numero 10 bianconero, l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, che tramite il suo profilo Instagram ha postato una foto che lo ritrae nella città piemontese: "Che bello rivederti Torino".

Poche parole che hanno scatenato i tifosi bianconeri, che prontamente hanno commentato sotto il post dell'ex Capitano, invocando il suo ritorno in bianconero, che ancora non è arrivato, ma che tutti sperano un giorno arrivi. Del Piero inoltre deve onorare la sfida di punizioni con Dybala, e chissà che proprio domani non possa essere il giorno scelto dai due per sfidarsi in una gara che i tifosi bianconeri non vedono l'ora di ammirare.