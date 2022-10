Del Piero: “Juve, partita pessima. I 20 minuti finali speranza per il futuro”

La Juventus continua la sua orribile stagione, e ieri sera, con la sconfitta contro il Benfica , è stata eliminata dalla Champions League nella fase a gironi, per la prima volta dopo 8 anni. Un disastro sportivo quasi senza precedenti, contando anche che i bianconeri non se la stanno passando meglio in campionato, dove hanno 10 punti di ritardo dal Napoli primo in classifica.

Della situazione dei bianconeri ha parlato l'ex capitano AlessandoDelPiero, presente a Lisbona in occasione della partita: "La partita della Juve è stata pessima, nel primo tempo il Benfica ha dominato, come per gran parte del secondo. È vero che la Juve avrebbe potuto pareggiare, ma il Benfica avrebbe potuto fare il quinto in diverse occasioni. È difficile spiegare una partita del genere perché per larghi tratti la squadra non ha saputo controbattere agli avversari. La Juve non è mai morta fino alla fine, ma a questi livelli venti minuti non bastano: i venti minuti finali danno un pizzico di speranza per il futuro perché si è visto orgoglio, lotta e gol e tante belle cose".