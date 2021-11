Del Piero: “Alla Juve serve tempo. Difficile pensare ad una rimonta”

Le parole dell'ex capitano della Juventus sulla situazione della Vecchia Signora e del campionato dei bianconeri

La Juventus si sta leccando le ferite dopo le due sconfitte consecutive arrivate in campionato contro il Sassuolo prima e il Verona poi. Due passi falsi arrivati quando la squadra bianconera era in piena rimonta, grazie alle quattro vittorie consecutive inanellate in campionato. Una battuta d'arresto, anzi una doppia battuta d'arresto, che non è andata giù tanto alla società quanto all'allenatore e ai giocatori. La Juventus per questo, e per decisione del tecnico MassimilianoAllegri, sarà in ritiro fino alla giornata di sabato, con lo Zenit prima e la Fiorentina domenica che accompagneranno i bianconeri alla sosta per le Nazionali, con un umore che i tifosi sperano sia opposto a quello attuale.