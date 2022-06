De Grandis: “Gatti somiglia a Bonucci. Prenderei Berardi”

Ieri l'Italia ha giocato la terza gara di UEFA Nations League, pareggiando per 0-0 al Molineux Stadium di Wolverhampton contro l'Inghilterra. Roberto Mancini ancora una volta ha ruotato i suoi uomini, facendo diversi cambi di formazione rispetto alle partite precedenti. Tra questi c'è stato anche l'esordio di Federico Gatti. Il difensore di proprietà della Juventus ha debuttato in azzurro senza aver giocato ancora un minuto in Serie A. Un debutto convincente per l'ormai ex centrale del Frosinone, che non ha patito l'emozione della prima volta e dell'avversario prestigioso ed è stato una certezza per la difesa azzurra.