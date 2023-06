Gregoire Defrel, calciatore del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di StarCasinoSport, parlando anche di alcuni giocatori della Juventus. Ecco le sue parole: "Non avrei mai pensato di arrivare a questi livelli e a questi risultati in Serie A. In ogni partita metto il massimo come se fosse l’ultima. È molto importante allenarsi bene e prendersi cura del corpo ma è fondamentale anche godere di quello che facciamo, perché è il mestiere più bello del mondo. Platini e Trezeguet unici francesi ad aver raggiunto 50 gol in Serie A? Sono grandi nomi del calcio francese che hanno fatto la storia del campionato italiano. Platini e Trezeguet sono due leggende e quando ho visto il mio nome accanto al loro ero davvero molto contento. Conosco Théréau, lui ha fatto tutta la carriera in Italia come me e quindi mi rivedo un po’ in lui.