‘Defensa Central’ rivela: bianconeri sulle tracce di tre giocatori del Real

Dopo il 3-1 inferto al Real Madrid in Florida, la Juventus è tornata in Italia per continuare la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione . Parallelamente la società sta cercando di fornire a Massimiliano Allegri una rosa competitiva.

Per l'ex Fiorentina -secondo Fichajes- basterebbero 'solo' 5 milioni di euro ma su di lui si parla già di una trattativa avviata con la Real Sociedad. Per quanto riguarda invece il francese, il Real non esclude un suo trasferimento anche se è stato schierato nelle ultime amichevoli da Carlo Ancelotti. L’operazione più complessa è quella relativa allo spagnolo classe '91 che risulta essere l’unica riserva di Dani Carvajal. Nella passata stagione il centrocampista ha collezionato 23 presenze, per un totale di 1140 minuti, partendo dal 1' in 12 occasioni.