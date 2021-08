Deciso il futuro di Rugani

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss proprio perché il giocatore negli ultimi giorni è stato accostato al Napoli. Il procuratore del bianconero ha confermato la permanenza del giocatore a Torino almeno fino alla prossima stagione perché, da quando è alla Juventus , Rugani non è mai stato così avanti nelle gerarchie della Vecchia Signora (quarto difensore, ma con Bonucci e Chiellini che potrebbero avere diversi acciacchi durante la stagione). Queste le parole dell'agente di Rugani: "Se c'è qualcosa tra la Juventus e il Napoli per Daniele Rugani? Il Napoli ci lusinga: è tra le prime squadre del campionato italiano, fa piacere che il nome sia accostato ad una piazza così importante.

La Juve è stata chiara con noi, per loro è un giocatore importante. Giuntoli, in passato, già un paio di volte mi chiese informazioni su Rugani. Oggi non mi hanno contattato da Napoli: è un club importante, che negli ultimi hanno lottato sempre per le primissime posizioni. Ha calciatori forti e una piazza meravigliosa. Oggi Rugani ha l'esperienza giusta per affrontare piazze esigenti - ha concluso l'agente di Rugani - ".