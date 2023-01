Juve, Allegri vuole fare tre cose: i tifosi storcono la bocca

Le scelte di Allegri

Nonostante Federico Chiesa sia tornato ad incidere dopo il lungo infortunio, Max potrebbe tenere in panchina l'esterno bianconero per sfruttarlo come arma a partita in corso. Di Maria dovrebbe essersi ripreso dall'affaticamento e sarà regolarmente in campo. In mediana spazio a Paredes, che ha convinto nello spezzone di gara contro l'Udinese. Sarà affiancato da Locatelli e dall'insostituibile Rabiot. Nel 3-5-1-1 dovremmo vedere uno fra Kostic e Iling sulla corsia sinistra, mentre a destra potrebbe essere riproposto McKennie. Scelta quest'ultima che non farebbe impazzire la maggior parte dei tifosi bianconeri. Torna Bremer nel terzetto brasiliano completato da Danilo e Alex Sandro.