De Winter verso il Genoa: due milioni separano le due squadre

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa nella giornata di ieri: la squadra di Massimiliano Allegri è tornata a lavoro dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico toscano a seguito del ritorno dalla tournèe negli Stati Uniti; ed ora la squadra punta all'esordio in campionato in programma il 20 agosto contro l' Udinese . Prima della partita contro i friulani, i bianconeri disputeranno la classica sfida contro la Juventus B, per poi giocare l'ultima amichevole sabato 12 contro l'Atalanta.

Il tecnico dei bianconeri valuterà in questi giorni tutta la squadra, per decidere poi chi farà parte della rosa del prossimo anno. La Juventus giocherà solo il campionato e la Coppa Italia, e per forza di cose il tecnico dovrà fare delle scelte su chi rimarrà e chi andrà via. In questo senso Cristiano Giuntoli è al lavoro sul mercato per piazzare quelli che già sono considerati esuberi, e giorno dopo giorno sta riuscendo nel suo operato.