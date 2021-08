De Winter quinto centrale se parte Dragusin

Il calciatore potrebbe essere promosso in prima squadra

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio della prossima stagione, che vedrà i bianconeri impegnati contro l'Udinese alla Dacia Arena domenica 22 agosto alle 18. Un inizio di campionato non semplice per la squadra di Massimiliano Allegri, che poi la prossima settimana ospiterà l'Empoli nella seconda giornata del campionato. Poi ci sarà la pausa per le Nazionali, al rientro dalla quale la squadra sarà al completo, vista la chiusura del mercato, e di tufferà nel campionato e nella Champions League, che anche questa stagione gli uomini di Allegri proveranno a riportare a Torino.

Una stagione che si preannuncia elettrizzante con il ritorno di Massimiliano Allegri, che però ancora non ha a disposizione la rosa al completo: il tecnico toscano aspetta infatti un regista, con Manuel Locatelli che potrebbe arrivare a Torino entro venerdì, con il tecnico che avrebbe così il regista richiesto alla società per la sua squadra. Oltre a Locatelli poi potrebbe arrivare anche Miralem Pjanic, anche se il ritorno del bosniaco è legato ad un'opportunità più che ad una vera e propria necessità per il club bianconero. Ancora mercato quindi, per regalare ai tifosi la migliore squadra possibile: in questo senso, la Juventus non si sta muovendo solo in entrata ma anche in uscita, con la difesa il reparto che sta registrando più movimenti.

Il centrale rimeno Radu Dragusin potrebbe infatti lasciare Torino nelle prossime ore, direzione Cagliari, lasciando in rosa un buco relativo al quinto centrale: insieme a Chiellini, De Ligt, Bonucci e Rugani c'è infatti il rumeno in rosa, che in caso di partenza avrebbe già il sostituto: si tratta del difensore belga classe 2002 Koni De Winter, che verrebbe così promosso dalla Primavera. Nella passata stagione è stato uno dei protagonisti dell'Under 19, sia per la sua duttilità che per le sue capacità di adattarsi come esterno. Grandi qualità tecniche e anche di adattamento, che lo hanno portato anche a giocare davanti alla difesa, De Winter ha una grande gestione della palla, e la promozione in prima squadra lo porterà ad allenarsi con i campioni bianconeri, facendo la spola con l'Under 23: una grande opportunità di crescita, con la Juventus che punta molto sul giocatore per il futuro.