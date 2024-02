De Winter: “L’esperienza alla Juve importante. Soulè era già un campione”

Koni De Winter è ritornato sugli anni in forza alla Juve Next Gen: il calciatore avrebbe anche esaltato il talento precoce di Matias Soulè

Radio Tv Serie A con RDS, Koni De Winter ha affrontato diversi argomenti riguardanti la sua carriera da calciatore. Tra i vari temi, il calciatore, oggi al Genoa, ha ricordato la sua crescita alla Juventus. Ecco le sue parole: "La mia esperienza alla Juventus Next Gen è stata molto importante per la mia crescita. Giocavamo contro giocatori con grande esperienza e questo è stato fondamentale; in quelle categorie impari un altro modo di giocare".