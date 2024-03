Ag. De Winter: “Koni dovrebbe restare a Genova il prossimo anno”

Fabrizio Lioi, agente di Koni De Winter, calciatore di proprietà della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Per Koni è stato importante trovare un ambiente e una società che avesse in mente un buon progetto. Io stesso non conoscevo bene questa realtà, invece quel calore e quella pressione presente a Genova può permettere al calciatore di mettersi in mostra per le grandi squadre.