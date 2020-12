De Vrij: “La Juventus si rifarà sotto, la conosciamo tutti”

TORINO – Il difensore dell”Inter Stefan De Vrij ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport della stagione dell’Inter e dell’affiatamento della difesa nerazzurra, paragonata alla BBC bianconera, il trio formato da Barzagli, Bonucci e Chiellini, che ha fatto le fortune della Juventus negli anni passati.

“SVB? Visto che il “de” del mio cognome è solo un articolo. In realtà, queste sigle sono lontane da noi, non ci influenzano. Noi tre non dobbiamo guardare troppo agli altri, pensiamo solo al nostro. E cerchiamo di essere la versione migliore di noi stessi: questo ci chiede il nostro allenatore.”

Poi un passaggio sul rapporto con il connazionale e difensore della Juventus Matthijs de Ligt: “Io e Matthijs passiamo molto tempo insieme, ma non ci concentriamo sulla sfida Inter-Juve, al massimo parliamo di calcio in generale.”

Chiosa sulla Juventus. I bianconeri sono partiti non al meglio in questo inizio di stagione, con un ritardo di 10 punti dal Milan capolista e di 9 dall’Inter seconda in classifica, con i bianconeri che dovranno affrontare entrambe le squadre di Milano nel mese di gennaio, che potrebbe segnare, in caso di vittorie, la rinascita delle speranze Scudetto per i bianconeri: “Loro sono un po’ indietro in questo momento, ma la Juve la conosciamo tutti: si rifarà sotto”. Queste le parole del difensore, che non da quindi la Juventus per spacciata, in quanto capace negli ultimi 9 anni, oltre che di vincere sempre il campionato, di rimonte con molti più punti di distacco dalla prima in classifica. Gennaio sarà un mese di fuoco per i bianconeri, che non possono più permettersi passi falsi, per non vedere aumentare il loro distacco dalle posizioni di vertice della classifica della Serie A.

