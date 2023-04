De Vecchi: “Locatelli in continua crescita, è il nuovo Kroos”

Walter De Vecchi, ex allenatore di Manuel Locatelli, ha detto la sua sul centrocampista italiano, paragonandolo a Toni Kroos.

Walter De Vecchi, ex allenatore di Manuel Locatelli, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sul centrocampista italiano protagonista in questa stagione: "La sua è una crescita continua, è andato via dal Milan molto giovane e nel Sassuolo ha trovato una figura molto importante come quella di De Zerbi che gli ha fatto capire determinate cose. Il sapersi adeguare ai livelli che cambiano e alzare di volta in volta l'asticella è uno dei segreti del top player, E Manuel, senza ombra di dubbio, lo è.

Sta giocando molto bene davanti la difesa, ma in realtà può giocare in tutti ruoli. E in un certo calcio, può fare anche la mezz'ala. Lo ricordo con Barella nelle selezioni giovanili in un centrocampo a due: erano la coppia più bella d'Italia. Manuel, ancora oggi, è uno dei migliori del belpaese.

E' il nuovo Kroos, lo penso ancora adesso. l'unica cosa che dovrà cambiare è il livello globale della squadra. La Juventus, dopo aver vinto tanto, è in un momento di ricambio e sono convinto che nei prossimi anni tornerà al vertice sia in Italia che in Europa. Il club fa bene a costruirli in casa con la Next Gen, per cui ci vorrà allo un altro po' di tempo e pazienza. Nessun dubbio sul fatto che Manuel sarà una colonna in questa squadra".