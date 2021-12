De Siervo: “Il calcio ha perso oltre un miliardo di euro”

L'amministratore delegato della Serie A ha parlato

redazionejuvenews

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato del sistema calcio durante la giornata formativa al centro VARdi Lissone: "La litigiosità si supera andando avanti e pensando al prodotto, cercando di arricchirlo anche grazie al miglior centro VAR al mondo, cercando di arricchire il prodotto, abbiamo il miglior centro VAR e vogliamo essere all'altezza. La ripresa? Siamo in piena crisi ancora, è ripartito un po' lo spettacolo ma il mondo calcio ha pagato un prezzo altissimo e a pagarlo sono state solo le proprietà, i calciatori neanche un euro, quindi il sistema calcio non è in buone condizioni e di certo non è tornato ai livelli di prima della pandemia mondiale.

Calciatori? Da parte loro c'è stato un atto di egoismo profondo e questo non mi è di certo piaciuto, non hanno ridotto in nessun modo e in modo infinitesimale i loro guadagni. Questo mondo ha perso un miliardo e due, i calciatori niente e questo non mi rende soddisfatto del nostro sistema e dei nostri calciatori. Questo l'ho detto in ogni contesto ed è un fatto grave, perché sono modelli e sono seguiti in tutto il mondo ed hanno grande influenza su grandi e piccoli.

Ferrero? Faccio a Massimo gli auguri di risolvere la propria situazione personale, gli siamo vicini dal punto di vista umano, è una bella persona. Presto il canale della Serie A? Penso di sì, oggettivamente penso che il cambio epocale sia in corso, la Lega ha costruito tanto negli ultimi anni, stiamo andando nella direzione di realizzare un prodotto in maniera autonoma come il canale della Lega appunto. Questo non vuol dire che teniamo fuori le tv e i network, ma non possiamo essere schiavi di un eventuale accordo di mercato che ci penalizzi, questa possibilità sarà una opzione in più sicuramente".