De Siervo: “Coppa Italia? Finale tra due grandi squadre in uno stadio riconsegnato ai propri tifosi”

L'ad della Lega Serie A ha parlato

TORINO - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta che si disputerà mercoledì. Queste le sue parole: "Questa finale giunge a suggellare in qualche modo un anno incredibile perché la prima partita dopo il lockdown, per l’appunto era di Coppa Italia, invece ci apprestiamo ad ammirare una finale tra due grandi squadre in uno stadio finalmente riconsegnato ai propri tifosi. Questo è l’elemento più importante. La Coppa Italia ha una tradizione importante che ci caratterizza per la nostra attività. È un grande evento che siamo felici di portare in giro per l’Italia, in particolare a Reggio Emilia, città del tricolore, ma soprattutto in una Regione che ha dimostrato di credere nella ripartenza dopo il Covid. La scelta di Reggio Emilia è proprio quella di una città, di una terra che è stata sempre ai vertici dell’organizzazione degli eventi sportivi. L’ha dimostrato tante volte in questi mesi, continuerà a farlo".