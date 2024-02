De Sciglio torna in gruppo 300 giorni dopo: ora il ritorno in campo

La Juventus sta preparando la partita di sabato sera contro il Verona : i bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo l'unico punto guadagnato nelle tre scorse partite, nelle quali hanno pareggiato contro l'Empoli in casa, e perso contro l'Udinese e l'inter. La squadra di Allegri dovrà tornare quindi alla vittoria per non perdere altro terreno dalla testa della classifica, e per farlo Il tecnico toscano avrà a disposizione una soluzione in più.

Non si sa ancora quando potrà effettivamente tornare in campo, ma intanto il percorso di recupero dall'infortunio per MattiaDeSciglio sembra essere arrivato alle battute finali: ieri infatti il giocatore è rientrato in gruppo, e per la sfida della prossima settimana potrebbe tornare a sedersi in panchina.