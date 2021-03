De Sciglio: “Potevo finire al PSG per Kurzawa. Vorrei rimanere in Francia ma non dipende da me”

L'ex terzino della Juventus ha parlato

L'ex terzino della Juventus Mattia De Sciglio, attualmente al Lione ma di proprietà della Juventus, ha parlato intervistato dai microfoni di "20 minutes", ai quali ha riferito alcuni retroscena sul suo passaggio in Francia e sulla sua attuale situazione al club di Lione: "Se potevo finire al PSG in cambio di Kurzawa? Sì, è vero. Stavo per firmare col Psg ma poi il tutto non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Sono arrivato all’OL e sono molto felice di esserci. Grosso? Ci ho parlato, è stato l'ultimo italiano a giocare qui, mi ha detto che era innamorato della città e di tutto. Anche per questo ho detto sì alla proposta. Volevo proprio vivere un’esperienza all’estero e devo ringraziare il Lione".