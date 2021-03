De Sciglio, parla l’agente: “Il Lione lo vuole riscattare ma sono fermi per problemi”

Le parole del procuratore del terzino attualmente al Lione

La Juventus continua a preparare la ripresa del campionato , che sabato la vedrà impegnata nel derby contro il Torino allo stadio granata. Una partita importante per la squadra di Pirlo, che dovrà subito rialzare la testa dopo la sconfitta subita contro il Benevento prima della pausa. Mentre la squadra lavora sul campo, fuori Fabio Paratici sta lavorando in vista della sessione estiva del mercato. Oltre che in entrata, il dirigente dovrà lavorare in uscita, e sul riscatto dei giocatori mandati in prestito. Tra di loro, il terzino Mattia De Sciglio, attualmente al Lione, del quale ha parlato ai microfoni di Sky Sport l'agente Giovanni Branchini.

Queste le parole dell'agente, a pochi giorni dalle dichiarazioni dello stesso giocatore: "La stagione al Lione? Stiamo vivendo una grande stagione e vedremo quanto lontano si arriverà. Abbiamo perso qualche punto importante ma dobbiamo restare concentrati solo su noi stessi. Vedremo cosa ci diranno questi scontri diretti contro Psg, Lille e Monaco. Faremo del nostro meglio per vincere il campionato, ma non dobbiamo perdere di vista che il nostro obiettivo principale è la qualificazione europea. Il mio futuro? Vorrei restare qui. Ma so che dipende da me, dal Lione e dalla Juve. Vedremo cosa accadrà al termine dell’annata. Stavo per firmare col Psg ma poi il tutto non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Sono arrivato all’OL e sono molto felice di esserci. Grosso? Ci ho parlato, è stato l'ultimo italiano a giocare qui, mi ha detto che era innamorato della città e di tutto. Anche per questo ho detto sì alla proposta. Volevo proprio vivere un’esperienza all’estero e devo ringraziare il Lione".