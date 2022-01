De Sciglio: “Nel secondo tempo siamo entrati a ca**o. Vittoria importantissima”

Il difensore della Juve ha parlato

Mattia De Sciglio, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Roma: "Gli abbracci? C'è tutta la felicità di una vittoria importantissima anche perché la partita si era messa male prendendo subito 2 gol e siamo entrati a ca**o. Abbiamo dimostrato carattere e il gruppo c'è, ma dobbiamo farlo vedere fin da subito. Ora testa alla prossima. Vittoria pesante mentalmente? Quest'anno più che mai dobbiamo riuscire a mettere questo carattere in tutte le partite, perché è l'arma in più che dobbiamo mettere in tutte le partite. Prendere 2 gol uno dietro l'altro a inizio secondo tempo è una bella botta perché entri a freddo e non siamo stati accesi. Con il gol del 3-2 ci siamo risvegliati. Rigore? Ho sperato nelle qualità di Tek e come nell'andata ci ha salvato il risultato. Inter? Servirà la Juve degli ultimi minuti perché ci sarà in palio un trofeo contro una grande squadra e nonostante le assenze dobbiamo fare uno sforzo".