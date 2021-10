De Sciglio: “L’1-0 è il risultato piu bello. Non c’era modo migliore di festeggiare il compleanno”

Il terzino bianconero ha manifestato la sua gioia al termine del match contro i russi

La Juventus centra la sua sesta vittoria consecutiva e ottiene l'accesso agli ottavi di Champions. A farne le spese è stato lo Zenit che, si è dovuto arrendere alla rete del subentrato Kulusevski, arrivata a pochi minuti dal termine. Gol siglato anche grazie alla complicità di Mattia De Sciglio, il quale sfodera un assist al bacio come quello confezionato contro la Roma per Moise Kean. Al termine dell'incontro è stato proprio il terzino bianconero a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, dove ha manifestato tutto il suo entusiasmo.

SUL SUO MOMENTO - "Festeggiare così il compleanno è il modo migliore, ma principalmente per la vittoria della squadra perchè fare tre vittorie su tre nelle prime tre partite di Champions non ci garantisce ancora il passaggio del turno però è comunque un grandissimo passo. Adesso da domani subito testa alla partita di domenica, importantissima in chiave campionato, poi al ritorno con lo Zenit penseremo a conquistare la qualificazione".