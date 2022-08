De Sciglio: “Mantenere alta la concentrazione”

Il calciatore della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro lo Spezia, in programma tra le mura amiche dell'allianz Stadium

La Juventus scenderà tra poco in campo contro lo Spezia , nella gara valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A . A pochi minuti dal fischio d'inizio, il calciatore presenta la partita.

“Dobbiamo mantenere alta la concentrazione perché queste sono le partite più pericolose, dove rischi di lasciare punti per strada. Abbiamo già perso quattro punti e non possiamo sbagliare. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, dobbiamo mantenere alti i ritmi per tutta la partita perché poi avremo anche i cambi a disposizione che faranno la differenza”.