De Sciglio: tutto fatto per il rinnovo, a giorni l’annuncio

Il terzino della Juventus avrebbe rinnovato il suo contratto con la vecchia Signora, e mancherebbe solo l'annuncio delle parti che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

La Juventus ha ottenuto matematicamente il piazzamento in ChampionsLeague per la prossima stagione, concludendo il campionato al quarto posto in classifica. I bianconeri non sono mai stati in lotta per lo Scudetto, e la prossima stagione la musica dovrà necessariamente essere diversa. Per questo la dirigenza sta lavorando fuori dal campo sul mercato e soprattutto sui rinnovi. Perin e Cuadrado hanno già rinnovato: i due calciatori bianconeri hanno allungato il proprio contratto rispettivamente fino al 2025 e fino al 2023. Due pedine importanti per Massimiliano Allegri, con Perin che ha accettato di continuare nel ruolo di secondo portiere, e con Cuadrado che finirà la sua carriera in bianconero. Dopo i due calciatori a Torino mancano i rinnovi di De Sciglio, con il futuro di Dybala e Bernardeschi, che è già segnato.