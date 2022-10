Juve, tanti auguri De Sciglio! Il terzino compie oggi 30 anni

Oggi è il compleanno di De Sciglio, che compie 30 anni. Il terzino della Juve è un pupillo di Allegri, giocatore affidabile su cui contare

redazionejuvenews

Giornata speciale in casa Juve, che oggi festeggia il compleanno di Mattia De Sciglio: "Oggi compie gli anni De Sciglio: sono 30 le candeline spente dal difensore classe 1992. Mattia in questa stagione, prima del suo stop per infortunio, era sempre sceso in campo o dall’inizio o a gara in corso totalizzando undici presenze in altrettante partite tra Serie A e Champions League.

Adesso sta continuando a lavorare per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi tre match disputati e per tornare a rendersi disponibile per la squadra con la determinazione e lo spirito di sacrificio di sempre. Buon compleanno da parte di tutti noi, Desci! Ti aspettiamo presto in campo!". (juventus.com)

Con 102 partite in maglia bianconera, De Sciglio è uno dei veterani di questa squadra, da sempre grandissimo pupillo di Massimiliano Allegri. Il terzino italiano ha rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora fino al 2025 e si prepara a far parte del progetto Juve ancora a molte. Titolare? Difficilmente. Il classe 1992 è ormai da tempo un'alternativa, giocatore affidabile su cui poter contare nel momento del bisogno, sia come terzino destro che come terzino sinistro. Le fasce sono sicuramente un problema per la squadra di Allegri, tanto che la dirigenza si è già messa al lavoro per cercare dei rinforzi.