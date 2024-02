De Paul: “Trasferimento alla Juve? No, all’Atletico Madrid sono felice”

L' Inter ha vinto 1-0 in Champions League contro l' Atletico Madrid , aggiudicandosi così l'andata degli ottavi di finale. Al termine della partita Rodrigo De Paul ha detto: "Abbiamo affrontato la squadra attualmente più forte d'Italia ed erano favoriti, dato che lo scorso anno hanno giocato la finale di Champions League. Con la sconfitta andiamo a casa un po' così, ma sono partite da 180 minuti e al Metropolitano possiamo cambiare l'esito".

"Sono tra i più forti d'Europa, i numeri dicono questo - ha continuato -. Sicuramente sono in grande forma. Penso di sì, sono una delle squadre più in forma anche in Europa".