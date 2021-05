De Paul: “Se vado in Premier, Liga o Serie A? So che ci sono squadre interessate, ma…”

Il centrocampista dell'Udinese ha parlato

TORINO - Rodrigo de Paul, centrocampista dell'Udinese, ha parlato di vari temi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole: "Il 10 di Di Natale? E' un numero che mi piace, ma io la vedevo in un altro modo. Totò la sua storia l’aveva fatta e per sempre sarà lui il 10 dell’Udinese. Io volevo scrivere la mia. Quel numero mi dà fiducia. È andato tutto bene, la mia storia è scritta. Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e io ora sono il capitano di questa squadra. Se vado in Premier League, Liga o resto in Serie A? Le guardo tutte. Ma proprio non ci ho pensato. So che ci sono squadre interessate, ma ho in testa domenica".