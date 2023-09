De Paolini: “Vendita Juventus? Non prima di fine anno”

Cessione Juve, priorità risanamento dei conti

Per De Paolini, l'attuale società della Juventus non intenderebbe vendere prima di aver sistemato i bilanci interni. Operazioni che richiederanno ancora diversi mesi per essere ottemperate: "I conti della Juventus sappiamo che sono problematici, la società ha perso in due anni circa 200 milioni, dal 2022 al 2024 parleremo di più di 300 milioni. Se calcoliamo che a febbraio dovrà anche rifinanziare un bond si renderà necessario un nuovo aumento. Exor è intenzionata a fare il passo, John Elkann ha già chiarito che non ha parlato ancora con nessuno di questo eventuale distacco, che ci è stato riferito da altri membri della famiglia. Sembra una strada però difficile da evitare, dal punto di vista del mercato borsistico sono arrivati molti apprezzamenti per la prospettiva di una cessione. Questa è un’operazione che ha una durata importante: rimettere in sesto la società e rimettere a posto l’immagine dopo l’accaduto richiederà qualche mese. Se Exor deciderà di procedere con l’operazione se ne parlerà non prima di fine anno".