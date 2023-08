De Paola: “Terrei Vlahovic, non farei lo scambio. Il problema è Allegri”

Ecco le parole del giornalista sulla scelta di prendere Lukaku in cambio di Vlahovic. De Paola critica Allegri per il gioco...

Paolo De Paola, nel suo editoriale a TMW Radio, ha parlato anche delle mosse di mercato della Juventus. Sull'asse Vlahovic-Lukaku ha detto: "Io lo terrei a Torino, prendere Lukaku per cedere Vlahovic non lo farei ma è chiaro che il problema è Allegri. Il gioco della Juventus non permette a Vlahovic di esprimersi ad alti livelli. Milik è superiore a Vlahovic in queste situazioni, il serbo è un giocatore che deve avere tante soluzioni offensive, non fa reparto da solo".