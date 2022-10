De Paola: “Agnelli ha confermato Allegri? Parole di circostanza”

Ieri sera ad Haifa la Juventus ha perso per 2-0 contro il Maccabi, fornendo la peggior prestazione della stagione. Ora per i bianconeri la qualificazione agli ottavi di Champions League è quasi sfumata. Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola è intervenuto per parlare del momento di crisi dei bianconeri: "Vedo la stagione in continuità con la scorsa. Già dalle amichevoli estive non mi è sembrata una Juve che avesse svoltato. Non ci sono tutti i giocatori in organico, ma le alternative di gioco un allenatore dovrebbe averle. Vedo un'assenza di gioco. Allenatori importanti si sono messi le mani nei capelli vedendo questa Juventus".