De Paola: “Le colpe di questa Juventus vanno attribuite ad Allegri”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha commentato il pareggio ottenuto dalla Juventus contro la Salernitana. Ecco le sue parole: “Ho visto un’esultanza inspiegabile di Locatelli per un pareggio in casa con la Salernitana al 92esimo. Vergogna per Locatelli e per tutti i giocatori della Salernitana. Al signor Allegri va bene quello che è successo ieri. Ad Allegri non fregava nulla della partita di ieri perché la concentrazione è tutta per il grande obiettivo che può salvare la stagione mercoledì in Coppa Italia. La Juventus è ridotta a questo dal signor Allegri. La finale di Coppa Italia è come la finale di Champions. Questa è la vergogna a cui è stata ridotta la Juventus dal signor Allegri. Oggi è troppo facile dire che non si può dare la colpa solo all’allenatore ma va data ai giocatori. No, la colpa è solo dell’allenatore. L’approccio di ogni singolo giocatore e la valorizzazione dei giocatori è merito solo dell’allenatore. Guardate cosa è diventato De Ketelaere nelle mani di Gasperini. La Juve ha bisogno di un allenatore che li mette bene in campo e gli dia una mentalità. Io credo che tutti i giocatori della Juventus renderebbero molto meglio con un altro allenatore. L’allenatore è il collante di una squadra, dove c’è un allenatore lo vedi. Non importa la qualità della rosa, guarda Thiago Motta al Bologna. Hanno gli stessi punti Bologna e Juventus, vogliamo dire che la rosa del Bologna è superiore? Possiamo dire solo che alcuni atteggiamenti dei giocatori sono da rivedere, come Locatelli. I giocatori dovrebbero ribellarsi a questa gestione tecnica perché non sanno cosa fare in campo”.