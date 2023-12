De Paola: “La Juventus non ha alibi. Deve vincere lo scudetto”

Paola De Paola ha parlato del cammino della Juve in Serie A: per i bianconeri dovrebbe essere d'obbligo puntare al successo del campionato

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha fatto il punto sulla Juventus alla luce della vittoria contro la Roma in Serie A. Ecco le sue parole: "Non ha dato un grande scossone alla classifica se non in due momenti. Il rinnovarsi del duello tra Inter e Juventus, con un passo in avanti dei bianconeri. Una caduta ormai consolidata del Napoli, perché è una stagione cominciata male e l'ultimo pareggio conferma questo malessere. Il Milan vivacchia in quella incostanza di rendimento che ne ha caratterizzato la rivoluzione di mercato. Pioli cerca faticosamente di trovare una quadratura del cerchio ma consolida un terzo posto importantissimo".