De Paola: “La prestazione di Di Maria ti fa innamorare del calcio”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche di Angel Di Maria e Vlahovic.

redazionejuvenews

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua a TMW sulla Juventus, parlando anche di Di Maria e Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole sui due calciatori della Vecchia Signora, in momenti molto differenti, considerando che El Fideo sta trascinando i bianconeri, mentre il serbo, dopo l'infortunio, deve ancora trovare la forma fisica migliore: "La prestazione di Di Maria ti fa innamorare del calcio. Quel primo gol è stato incredibile. E poi in generale la prestazione. E' stato capace di fare cose incredibile, è uno spot per il calcio.

Poi è di un'eleganza straordinaria, non arriva mai scoordinato su un pallone e sa in anticipo cosa fare. Se ha voglia può fare grandi cose ed è questo che sta facendo la differenza. Può portarsela sulle spalle questa Juve, da solo ti fa la differenza, è una gioia per gli occhi.

Vlahovic? Se si vuole paragonare lui a uno come Manduzkic e Milik si sbaglia. Spesso ha paura di toccare certi palloni per paura di sbagliare. Lui non è ancora inserito in un contesto dove può toccare palla più volte, ma il campione c'è. E' un problema di modulo di gioco e di capacità di un tecnico di renderlo partecipe".