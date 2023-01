De Paola: “Si proseguirà con Allegri anche con solo il quarto posto?

Fra rientri ritardatari (Di Maria/Paredes) e bella vita (Pogba/Cuadrado) non c’è più un vero riferimento sportivo nella società. La parola delega ha un valore se su quella delega e con quella delega si esercita un controllo. Scanavino avrà un potere di spesa molto elevato (lo stesso che aveva Paratici) ma senza un esperto di calcio al suo fianco come lo eserciterà? Aver messo in campo una fortissima squadra di esperti in materie economiche, borsistiche e legali va benissimo e rappresenta la definitiva mannaia sulla precedente gestione, ma non si vorrà mica tornare ai tempi di Cobolli e Blanc? Sono più che mai urgenti le due figure che mancano: un vicepresidente di “peso” che richiami i ragazzi in libera uscita e un direttore sportivo in grado di rielaborare una decente strategia di mercato.