De Paola: “Giustizia veloce con la Juventus, lenta con Mourinho”

Paolo De Paola , giornalista, ha detto la sua sulla situazione della Juventus , prima del match con la Roma , parlandone a Sportitalia. Ecco le sue parole: "La Corte d’Appello federale è davvero un disastro. Come la FIGC, del resto. Per la Juve si decide subito sui -15, mentre per Mourinho è necessario un supplemento d’indagine. Non male. Forse non sbagliamo a ricordare che fu proprio Chinè a stabilire che la Juve doveva stare dietro la Roma. Quando si rimetterà mano a una giustizia sportiva a orologeria sarà sempre troppo tardi.

Ci piacerebbe pensare che la Giustizia (appunto con la maiuscola) non pendesse da nessuna parte soprattutto per ragioni di tifo che non è affatto materia secondaria. Forse un’utopia in un Paese abituato a dividersi su tutto: sulla pandemia, sulla guerra, sui morti in mare. Come se certi argomenti possano diventare motivo di scontro strumentale. Raccapricciante ma vero, come fra le peggiori gang in difesa del proprio “territorio”. Non c’è rispetto per nulla pur di far scempio della verità. Il buono e il cattivo dipendono dall’appartenenza: viviamo in questa epoca.