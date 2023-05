De Paola: “Juve presente a sé stessa. Fatti di Bergamo da condannare”

Paolo De Paola ha detto la sua sulla Juve e i fatti di Bergamo a TMW Radio. Queste le sue parole: “Quello che è successo al Gewiss va condannato e basta, è razzismo. E se Lukaku tempo fa ha ricevuto la grazia per aver reagito ai cori dei tifosi juventini, Lo stesso deve essere fatto con Vlahovic che ha reagito contro i cori dei tifosi atalantini. Dobbiamo renderci conto che c’è una logica da stadio che va repressa quanto prima, e per farlo bisogna puntare su delle operazioni chirurgiche, i controlli vanno fatti a partire dagli ingressi degli stadi, punire tutta la curva è inutile. Per quanto riguarda Gasperini le sue parole rappresentano tutto il suo limite, una sorta di provincialismo che ne ha condizionato la carriera. Probabilmente è un limite della persona che non riesce a distanziarsi da alcuni atteggiamenti di alcuni tifosi, altri allenatori non hanno avuto problemi da questo punto di vista, lui non ci riesce. Non puoi non condannare perché quelli atalantini sono i tuoi tifosi, quei cori non erano solo maleducazione”.