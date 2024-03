De Paola: “Juve non dispiaciuta. Contro il Napoli risultato bugiardo”

Paolo De Paola ha parlato della sconfitta della Juventus contro il Napoli: per il giornalista, il risultato starebbe stretto ai giornalisti

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Napoli. Ecco le sue parole: "A me la Juventus non è dispiaciuta affatto. Il Napoli è in ripresa, si sta ritrovando, si sono riviste le due catene di destra e di sinistra. Hanno recuperato una bella trama di gioco. Cosa altro possiamo dire alla Juventus, impossibile prendersela con Allegri".