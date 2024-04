De Paola: “La Juventus non può continuare così…”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole: "Milan e Juve sono troppo importanti per il nostro calcio in Italia e in Europa e hanno proprietari e dirigenti in grado di pilotare i due club verso un futuro più efficace senza costringere i tifosi a insopportabili altalene emozionali con la continua speranza di archiviare le cose brutte dopo ogni partita. Non si può più proseguire in questo modo. Occorrono scelte nuove, audaci ma anche solide su entrambe le panchine. Con un mercato che vada a fortificare i punti deboli delle due squadre. Ma il novanta per cento del cambiamento dovrà offrirlo la scelta azzeccata del nuovo allenatore. Questa non può essere sbagliata".