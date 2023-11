De Paola: “La Juventus può essere soddisfatta del pareggio di ieri”

In ogni caso la Juventus e Massimiliano Allegri possono ritenersi soddisfatti, hanno frenato la capolista, che è anche la squadra migliore di questa Serie A, e nei primi venti minuti hanno fatto anche vedere un bel gioco, se la Juve riuscisse a giocare così per un'ora a partita farebbe registrare un progresso importante, ma c'è anche da tenere in considerazioni quelli che sono i giocatori a disposizione del tecnici".