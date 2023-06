De Paola: “La Juve deve rifarsi una reputazione, che ora è la…”

Il commento di Paolo De Paola: "La Juve deve cambiare qualcosa come immagine"

L'intervento del giornalista Paolo De Paola a TMW Radio dopo il patteggiamento: "Tutti hanno interesse a voltare pagina, la Juventus , il calcio italiano. Trovo grave una cosa però. A me interessa che la Juventus sia stata trovata colpevole".

Ed ha proseguito: "La Juve ha mostrato per l'ennesima volta di non essere la locomotiva pulita del calcio italiano. La reputazione è mantenere costantemente un certo stile e atteggiamento. La società e Gravina forse non vogliono capire che un calcio rispettabile passa dal rispetto delle regole delle grandi squadre".