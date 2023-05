De Paola: “Juve, ultimi due anni di Allegri un fallimento”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus. Ecco le sue parole: "Si deve ripartire da un nuovo allenatore. Gli ultimi due anni di Allegri sono stati un fallimento, non si è costruito nulla e preso giocatori anziani, oltre ad aver lasciato giocatori come Vlahovic lasciati in balìa di se stessi. Si deve ripartire e Allegri non è adatto a questo lavoro.