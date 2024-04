De Paola: “La vittoria della Coppa Italia è fondamentale per Allegri”

PaoloDe Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Ci sono tanti segnali, quando Allegri ha risposto in maniera piccata a Elkann e con rassegnazione a Giuntoli ha fatto intendere che c’è qualcosa da sistemare e di cui parlare per il futuro. Vuole portare avanti le sue idee e che arriveranno a questo incontro di fine campionato. Una questione sarà la conquista della Coppa Italia, l’altro argomento sarà la qualificazione in Champions. La società invece vorrà cambiare la direzione del progetto, se la società vorrà investire sui giovani e iniziare una campagna diversa ci possono essere dei motivi di rottura. Se non dovesse vincere la Coppa Italia ci sarebbe poco da motivare, il ritorno di Allegri alla Juventus sarebbe un disastro senza titoli vinti. Faccio il paragone con la Roma, la Roma di Mourinho è la stessa Roma di De Rossi? Negli uomini si, ma nel rendimento è cambiato tutto. Alla Juve manca questa controprova, questa rosa con un altro allenatore non potrebbe rendere meglio? La trasformazione della Roma è imperiale, può bastare anche il cambio di un allenatore per cambiare tutto".