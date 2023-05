De Paola: “Gasperini alla Juventus non è impossibile”

De Paola ha parlato del possibile prossimo allenatore della Juve: il giornalista riterrebbe non impossibile l'arrivo di Giampiero Gasperini

A Sportitalia il giornalista Paolo De Paola ha parlato del toto panchine per le squadre di Seria A. Un discorso a cui la Juventus non sarebbe esente . Secondo il giornalista, un profilo ipotizzabile è quello di Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta .

Ecco cosa ha detto: "Penso che l’Atalanta abbia bisogno di un cambio di allenatore. Credo che un allenatore possa fare bene per quattro anni, al massimo cinque. Questa non è più la stessa Atalanta che sorprendeva tutti per il ritmo e la capacità di macinare chilometri rispetto alle avversarie".