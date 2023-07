De Paola: “Fibrillazione in casa Juve, il problema è l’allenatore…”

Durante l’appuntamento con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Questo il suo commento sull'asse Inter-Juve: le sue parole: “Ho la sensazione che ci sia un po’ di fibrillazione in casa Juventus per il lavoro di Giuntoli pensando a quanto fatto a Napoli. In questo momento Giuntoli sta facendo delle riflessioni, così come la riflessione principale è sull’attacco. È giusto cedere un giovane come Vlahovic per arrivare a Lukaku? Questa frenesia che leggo sui social è eccessiva, c’è un plotone di giocatori da vendere per colpa di Allegri e di giocatori non adatti al suo modo di giocare come Vlahovic e Chiesa. Il problema è sempre l’allenatore, bisogna vedere fino a che punto Giuntoli si potrà imporre. I primi passi di Giuntoli sono quelli di una persona assennata. A Giuntoli dico solo che avrebbe potuto ponderare di più le dichiarazioni al suo arrivo, è stata una confessione vera di lui che da Prato andava a Torino ma l’avrei rivelato un po’ più avanti. La domanda che deve porsi Giuntoli e la Juve è una: Vlahovic è quello visto con Allegri o quello visto con Italiano? Questa è la vera domanda, io personalmente lo terrei ma con un altro allenatore. Con Allegri non vedo margini di recupero per Vlahovic.”