De Paola: “Elkann vuole una Juve giovane e ridimensionata”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio sul futuro della Vecchia Signora, tra calciomercato, rosa e nuovo allenatore: "Elkann vuole una squadra giovane e ridimensionata per aprire un nuovo ciclo, questa filosofia la può sposare solo uno come Thiago Motta, di certo non uno come Conte. Giuntoli è stato forte con un allenatore discusso e che aveva bisogno di una difesa, Conte non ha bisogno di difesa, anzi respinge i direttori sportivi, lo dimostra il rapporto con Marotta. Uno come Conte con uno come Giuntoli non so quanto possa legare".