De Paola: “Con un altro allenatore la Juventus farebbe meglio”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del contributo di Massimiliano Allegriai risultati recenti della Juventus. Ecco le sue parole: “Scusate una cosa, ma dopo 5 punti in cinque partite come si fa a titolare l’era di Max? Perché ha ottenuto 1002 punti in Serie A? Leggo che la società sta pensando alla permanenza di Allegri e questo ci sta, ma qual è l’obiettivo di difendere lato giornalistico a tutti i costi il carro Allegri? Dopo esser stati sbugiardati sulla questione Mourinho, perché andare avanti con Allegri? Come se qualcuno debba per forza difendere questa posizione. Arriviamo alla partita di ieri. La Juventus ha vinto, gol di Rugani bellissimo. Ma è possibile che la Juve debba vincere all’ultimo minuto contro una squadra in difficoltà come il Frosinone".