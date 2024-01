De Paola: “Allegri si è adattato a questa Juve anche grazie a Giuntoli”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato della Juventus reduce dalla netta vittoria sul Lecce. Ecco le sue parole: “La questione Lukaku-Vlahovic e McKennie che era in uscita dimostra come le cosa cambiano, perché la società in estate pensava di fare queste operazioni. Grazie al lavoro Vlahovic e McKennie sono diventati protagonisti, specialmente Vlahovic grazie al lavoro fisico adesso è in condizione strepitosa. E in più adesso in casa Juventus c’è una concorrenza importante, a cominciare dal dualismo Yildiz-Chiesa che si creerà nel ruolo di seconda punta. Allegri avrà problemi di scelta, ma sicuramente questa Juventus non c’entra nulla con la Juventus dello scorso anno e adesso può fare paura a chiunque. Fatto sta che la Juventus deve vincere un titolo, sia esso la Coppa Italia o lo Scudetto, anche entrambi".