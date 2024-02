De Paola: “Allegri non è l’uomo giusto per il futuro della Juventus”

Paolo De Paola ha parlato del futuro della panchina della Juve: per il giornalista, il club non dovrebbe proseguire con Massimiliano Allegri

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha espresso la sua opinione sul futuro della guida tecnica della Juventus. Ecco le sue parole: “Allegri per me non può essere l’allenatore giusto per dare una svolta e costruire un nuovo progetto. Lo dico da tempo, anche da quando si giocava lo Scudetto. Ora l’Inter è l’unica candidata allo Scudetto e la Juve sta dietro, cercando di tenere il passo".