De Paola: “Alcaraz copre il gap a centrocampo della Juve rispetto all’Inter”

De Paola ha commentato l'arrivo alla Juventus di Alcaraz: per il giornalista sarebbe il giocatore che serviva per cancellare il gap dall'Inter

Ospite a Sportitalia, Paolo De Paola ha parlato di Carlos Alcaraz , l'ultimo acquisto del calciomercato della Juventus . Il giornalista si sarebbe dimostrato entusiasta del colpo dei bianconeri, considerato l'elemento giusto per provare a ridurre il gap qualitativo a centrocampo rispetto all' Inter . Inoltre, il neo calciatore della Juve sarebbe uno dei giocatori del panorama internazionale con le potenzialità più interessanti. Ecco le sue parole:

"E' il giocatore per lo scudetto. Arriva alla Juve per questo. Copre il gap con l'Inter nel settore nevralgico del centrocampo. Lo conosciamo, si è sempre rivelato un fuoriclasse. Ci dà lustro come campionato avere un profilo del genere. È uno dei migliori al mondo per potenzialità".