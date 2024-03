De Paola: “De Laurentiis minaccia la Juve? Da quale pulpito…”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della querelle con il Napoli per il Mondiale per Club.

Paolo De Paola , giornalista, ha detto la sua sulla Juve , parlando anche del provvedimento di De Laurentiis per escludere i bianconeri dal Mondiale per Club. Ecco le sue parole: "Andrebbero comprese meglio le azioni legali che il presidente del Napoli De Laurentiis minaccia di portare avanti per escludere la Juve dalla prossima Champions e occuparne il posto.

Altra clamorosa bizzarria in considerazione del caso Osimhen per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio sia per il Napoli calcio sia per il suo presidente.